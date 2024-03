Schleiz (ots) - Am Dienstag, gegen 09.45 Uhr, befuhr die 72-jährige Fahrerin eines PKW in Schleiz die Nikolaistraße und übersah hier den von rechts kommenden 66-jährigen Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß fiel der Radfahrer zu Boden und zog sich Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 ...

mehr