Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Eissporthalle beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Bereits am 27. Februar (ein Dienstag gegen 12:45 Uhr) hat ein Unbekannter die Fassade der Eissporthalle an der Margaretenstraße beschmiert. Ein Zeuge bemerkte die Tat und alarmierte die Polizei. Als sich der Unbekannte ertappt fühlte, flüchtete er in Richtung Friedrich-Alfred-Alle auf das Gelände der Sportschule Wedau.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte u. a. den Schriftzug "Fantifa" feststellen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Da sich bislang keine konkreten Hinweise auf den Täter ergeben haben, suchen die Beamten weitere Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können: Er wird auf 35 Jahre und 1,75 Meter Größe geschätzt. Er trug zum Tatzeitpunkt eine grüne Hose, eine blaue Jacke, eine rote Mütze und eine schwarze Brille. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell