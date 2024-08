Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall auf der Salinenstraße schwer verletzt (09.08.2024)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der Salinenstraße schwer verletzt worden. Gegen 14 Uhr fuhr der 33-jähriger Radler auf dem Radweg der Salinenstraße stadteinwärts in Richtung Eisstadion. Auf Höhe eines Großmarktes bog eine 27-Jährige mit einem Sattelzug nach rechts auf die Salinenstraße ab und erfasst dabei den Radfahrer, der im Begriff war, den Sattelzug noch vor dessen Anfahren zu umfahren und in der Folge unter das Großfahrzeug geriet. Zur Rettung des eingeklemmten 33-Jährigen hob die Feuerwehr den Lastwagen mit schwerem Gerät an. Anschließend kam er mit schwersten Verletzungen in eine Klinik.

Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

Während der Unfallaufnahme war die Salinenstraße zwischen Neckarstraße und Schubertstraße für mehrere Stunden vollgesperrt. Mitarbeiter des Bauhofs richteten eine örtliche Umleitung ein.

