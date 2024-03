Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkohol und BtM-Einfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagmittag kam es in der Mundenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein 40-jähriger Fahrer eines VW Golf kam im Kurvenbereich aufgrund alkohol- und betäubungsmittelbedingter Ausfallerscheinungen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer am Fahrbahnrand geparkten Mercedes A-Klasse. Der Golffahrer stieg sodann aus seinem Fahrzeug aus und flüchtete fußläufig in Richtung Drachenfelsstraße, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung durch Polizeikräfte eingeholt und festgenommen werden. Der 58-jährige Fahrer der Mercedes A-Klasse saß zum Unfallzeitpunkt in seinem Fahrzeug und wurde leicht verletzt. Sein Pkw wurde auf zwei weitere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge geschoben. Zudem beschädigte er beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines an am Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi. Der VW Golf war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 22.000 Euro.

Auch der 40-jährige Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde nach seiner Festnahme zur ärztlichen Versorgung und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf ihn kommen mehrere Strafverfahren zu.

Weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 / 963 - 2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

