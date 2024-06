Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigshafen (ots)

Am 27.06.2024 kam es gegen 19:00 Uhr in der Frankenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Aufgrund von ungenügendem Sicherheitsabstand fuhr ein 48 - jähriger Mann auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. In dem Fahrzeug befanden sich eine 29 - jährige und ein 24 -jähriger, welche beide durch den Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000EUR.

