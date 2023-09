Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Täter entwenden Pedelecs und verursachen hohen Schaden

Schwerin (ots)

Drei Pedelecs sind am zurückliegenden Wochenende in Schwerin entwendet worden. Betroffen sind Urlauber aus dem Saarland und aus Hessen, der Gesamtschaden liegt bei ca. 10.000EUR. In einem Fall haben die Geschädigten ihre beiden Räder in einem Kellerabteil ihrer Ferienwohnung abgestellt und mit Schlössern gesicherte. In einem weiteren Fall habe der Urlauber aus Hessen sein Pedelec am Alten Garten angeschlossen. Knapp drei Stunden später war das hochwertige Rad weg. Die Geschädigten haben Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei rät allen Fahrradbesitzern sich mit dem Kauf eines Rades nicht nur ein sicheres Schloss zuzulegen, sondern sich auch die fahrzeugbezogenen Daten zu speichern. Die Rahmennummer und der Hersteller sind hierbei wichtige Angaben und werden bspw. mit weiteren Daten in einem Fahrradpass erfasst. Bei den Geschädigten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell