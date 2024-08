Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (10.08.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitag, 09.08.2024 gegen 12:14 Uhr in der Berneckstraße in Schramberg. Ein 32-jähiger Fahrzeuglenker wurde während der Fahr von der Sonne geblendet und geriet hierbei zu weit nach rechts in Richtung Fahrbahnrand. Dort kollidierte er mit zwei ordnungsgemäß geparkten PKW. Der 32-Jährige blieb unverletzt, es entstand ein Sachschaden von insgesamt 35.000 Euro.

