Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ehrung Zivilcourage für 40-jährigen Security-Mitarbeiter

Magdeburg, Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 18. Juli 2024 empfing der stellvertretende Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, Erster Polizeihauptkommissar Andreas Hesse, Herrn Thomas Mrozek in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, um ihn für sein couragiertes Auftreten zu danken. Was war geschehen? Am 8. Juni 2024 bat ein 63-Jähriger eine ihm unbekannte Reisende auf dem Bahnsteig 8/9 des Hauptbahnhofes Halle (Saale) für ihn auf der Sitzgruppe etwas Platz zu machen. Anstatt seiner Bitte nachzukommen, schlug die 25-jährige Frau unvermittelt mit den Fäusten so massiv auf den Mann ein, dass dieser zu Boden ging. Dies bemerkte Thomas Mrozek, ging sofort und ohne zu zögern dazwi-schen und wurde selbst Adressat eines weiteren Angriffs. Er wurde an der Oberlippe getroffen. Dennoch gelang es ihm, deeskalierend auf die Frau einzuwirken, sie von dem ersten Opfer wegzuleiten und zu beruhigen. Er stieg mit ihr in einen Zug in Richtung Magdeburg und erfuhr, dass sie sich in einer emotional sehr schwierigen Situation befinde. Das erste Opfer wandte sich in der Zwischenzeit an die Bundespolizei in Halle (Saale). Diese informierten ihre Kollegen in Magdeburg, die, ausgestattet mit einer entsprechenden Personenbeschreibung, die Tatverdächtige nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Magdeburg empfingen und für alle strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle nahmen. Thomas Mrozek wurde ebenfalls zu den Geschehnissen befragt und seine Personalien als Zeuge aufgenommen. Da diese Art der Zivilcourage heute leider nicht mehr alltäglich und daher umso vorbildlicher ist, wollte sich die Bundespolizei gebührend bei ihm bedanken. Entsprechend erging die schriftliche Einladung an ihn. Am 18. Juli war es soweit: Bei einer Tasse Kaffee schilderte er Andreas Hesse den Sachverhalt aus seiner Sicht. Er erzählte, dass er bei einem Sicherheitsdienst angestellt ist und einen entsprechenden Lehrgang zum Verhalten bei solchen Situationen durchlaufen hat. Für ihn war es selbstverständlich, dem 63-Jährigen zu helfen und schlimmeres zu verhindern. Er dankte seinem Dozenten für die gute Ausbildung und würde immer wieder so handeln. Den Schlag an der Oberlippe hat er gut verkraftet. Andreas Hesse bedankte sich im Namen der Bundespolizei ganz herzlich bei Thomas Mrozek für sein Engagement und überreichte ihm die offizi-elle Urkunde der Bundespolizei für Zivilcourage sowie ein kleines Präsent. Über die Ehrung freute er sich sichtlich und verließ nach der Fertigung eines Erinnerungsfotos stolz die Dienststelle.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell