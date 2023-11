POL-HA: PKW stürzt in Bachbett - 79-jährige Frau verstirbt

Hagen (ots) - Am Freitag (10. November 2023) fand in der Hagener Innenstadt eine Versammlung in Form eines Aufzuges mit Abschlusskundgebung statt. Unter dem Thema "Friedens- und Schweigemarsch für Nahost" versammelten sich in Spitze rund 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Aufzug führte vom Berliner Platz über den Graf-von-Galen-Ring und die Elberfelder Straße ...

