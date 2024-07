Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei nach Bandendiebstahl im Hauptbahnhof: Wer hat was gesehen?

Halle (Saale) (ots)

Am frühen Montagabend, den 15. Juli 2024 füllte eine Gruppe von zwei Frauen, zwei Jugendlichen und zwei Kleinkindern südosteuropäischen Phänotyps in einem Ladengeschäft am Hauptbahnhof Halle (Saale) einen Korb mit mehreren Artikeln und wollte den Laden verlassen, ohne den notwendigen Kaufpreis zu entrichten. Als der Verkäufer die Personengruppe daraufhin ansprach, verließen sie das Geschäft nach kurzer Diskussion, ohne die Waren zu bezahlen, in Richtung Hauptausgang. Der Mitarbeiter meldete den Vorfall mit den Personenbeschreibungen an die Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn und die Bundespolizei. Laut seiner Aussage sollen mehrere Zeugen den ganzen Vorfall beobachtet haben. Als die tatverdächtige Personengruppe einige Zeit später erneut im Hauptbahnhof, auf Bahnsteig neun, festgestellt wurde, erfolgte durch Bundespolizisten eine Mitnahme zur Dienststelle zur Identitätsfeststellung und Durchsuchung der Sachen. Hierbei wurden diverse weitere Waren, die augenscheinlich Gegenstand von Diebstählen aus mehreren Läden sein könnten und für die es jeweils keinen Zahlungsnachweis gibt, aufgefunden. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wem ist am 15. Juli 2024, zwischen 18:15 und 18:30 Uhr die beschriebene Personengruppe im Hauptbahnhof Halle (Saale) aufgefallen und wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat von dem Vorfall zufällig Bild- oder Videoaufnahmen gefertigt und kann diese der Bundespolizei zur Verfügung stellen? Alle Hinweise werden in der Bundespolizeiinspekti-on Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundes-polizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

