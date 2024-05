Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gemeinsamer Abend endet mit Verletzungen

Schwetzingen (ots)

Am 10.05.2024 gegen 23 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich in Schwetzingen zwei Personen in der Mannheimer Straße prügeln würden. Die Örtlichkeit wurde daraufhin durch eine Funkwagenbesatzung aufgesucht.

Vor Ort wurden der 42-jährige Beschuldigte und der Anrufer angetroffen. Der ebenso 42-jährige Geschädigte befand sich mit einem weiteren Zeugen in einer Wohnung. Sowohl der Geschädigte als auch der Beschuldigte waren stark alkoholisiert. Nach langwieriger Sachverhaltsabklärung, stellte sich heraus, dass der Beschuldigte bei dem Geschädigten zu Besuch war und beide gemeinsam eine nicht unerhebliche Menge Alkohol konsumiert hatten. Schließlich gerieten sie aus noch ungeklärter Ursache in Streit. Dabei habe der Beschuldigte den Geschädigten mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte wies mehrere massive Verletzungen im Gesicht auf. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen./MG

