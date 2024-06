Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Einbrecher vorläufig festgenommen.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (04.06.2024) gegen 23.10 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen Einbruch in das Gebäude der Feuerwehr in der Hauptstraße. Die Einbrecher verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Sie entwendeten mehrere schwere Gerätschaften - darunter ein Spreizer, ein Stempel und zwei Bolzenscheider im geschätzten Wert von rund 30.000 Euro. Anschließend entfernten sie sich zu Fuß in Richtung Hamelner Straße zu einem Supermarkt-Parkplatz, auf dem sich nach ersten Erkenntnissen ihr Fahrzeug befand. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die Männer in ein Gebüsch. Zwei Tatverdächtige konnten in einem Bachlauf festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 47-jährigen Kroaten aus Lippstadt und einen 56-Jährigen aus Serbien. Letzterer verletzte sich bei seiner Flucht leicht und wurde im Krankenhaus behandelt, bevor beide Männer ins Polizeigewahrsam Detmold gebracht wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Fahrzeug sowie das Diebesgut wurden sichergestellt. Der dritte Täter ist weiterhin flüchtig. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise.

