POL-LIP: Detmold. Diebstahl an Erdbeer- und Spargelstand.

Lippe (ots) - Ein Zeuge rief die Polizei am Dienstagabend (04.06.2024) gegen 19.30 Uhr in die Bahnhofstraße, da dort in eine Lagerhalle eingebrochen wurde. Die Täter stahlen daraus Kabel und flüchteten. Wenig später konnte in der Nähe ein Fahrzeug von den Einsatzkräften angetroffen werden, indem ein Zeuge die Einbrecher erkannte. Bei der anschließenden Kontrolle ...

mehr