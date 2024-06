Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Täter nach Kabeldiebstahl vorläufig festgenommen.

Lippe (ots)

Ein Zeuge rief die Polizei am Dienstagabend (04.06.2024) gegen 19.30 Uhr in die Bahnhofstraße, da dort in eine Lagerhalle eingebrochen wurde. Die Täter stahlen daraus Kabel und flüchteten. Wenig später konnte in der Nähe ein Fahrzeug von den Einsatzkräften angetroffen werden, indem ein Zeuge die Einbrecher erkannte. Bei der anschließenden Kontrolle des Wagens und seiner Insassen wurde Diebesgut aus der Lagerhalle gefunden. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-Jährigen, einen 44-Jährigen und einen 33-Jährigen aus Polen. Die Männer wurden wegen des Verdachts des Bandendiebstahls vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam Detmold gebracht. Das Tatfahrzeug und die Beute wurden sichergestellt. Ob die Polen auch mit weiteren, ähnlich gelagerten Einbruchsdiebstählen in Verbindung gebracht werden können, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

