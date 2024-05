Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ansprechen von Kindern - Polizei ermittelt

Königslutter (ots)

Königslutter, Lauingen, Im Filze

21.05.24, 12:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde bei der Polizei in Königslutter ein Sachverhalt zur Anzeige gebracht, wonach eine unbekannte männliche Person zur Mittagszeit in Lauingen nahe der Straße Im Filze, in der dortigen Feldmark, aus einem weißen PKW heraus (näheres zum Pkw derzeit nicht bekannt) ein Mädchen angesprochen und diese aufgefordert habe soll, in das Auto zu steigen.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei entsprechende Ermittlungen aufgenommen, bittet aber gleichermaßen darum, von Spekulationen und deren Verbreitung, insbesondere in den sozialen Medien, abzusehen.

Zeugen, die verifizierte Informationen und Hinweise zu dem Sachverhalt geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05353-91970 mit der Polizei in Königslutter in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell