Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Erfolg der polizeilichen Ermittlungsgruppe - mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach mehreren Bränden im Hardtwald und umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe wurde am heutigen Freitagmorgen in Karlsruhe ein Beschuldigter vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Im Zusammenhang mit mehreren Brandstiftungen im Karlsruher Hardtwald und der Waldstadt hatte die Kriminalpolizei Karlsruhe am 14.07.2023 die 20-köpfige Ermittlungsgruppe "Trichter" eingerichtet. Nach intensiven Ermittlungen konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Mann ist dringend verdächtig, jedenfalls am 11.07.2023 im Waldstück "Wolfsgarten" in Stutensee an mindestens acht Standorten mittels Brandbeschleuniger Feuer gelegt und hierdurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro verursacht zu haben. Er wurde am frühen Freitagmorgen von Einsatzkräften der Polizei in Karlsruhe vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Mann heute dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittler prüfen derzeit, ob ein Zusammenhang zu weiteren ähnlich gelagerten Fällen besteht.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Daniel Joram, Polizeipräsidium Karlsruhe

