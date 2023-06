Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Grenzstraße - schwarzer Mercedes beschädigt (02.062023)

Singen (ots)

Blechschaden in noch unbekannter Höhe ist bei einer Unfallflucht auf der Grenzstraße am Freitag, im Zeitraum von 8 Uhr bis 20 Uhr, entstanden. Ein unbekannter Autofahrer streifte den auf Höhe der Hausnummer 5 am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes an der Heckstoßstange und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen. Zeugenhinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0.

