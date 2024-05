Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Erneute Müllcontainer-Brände in Westhagen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Dresdner Ring

22.05.24, 23:05 Uhr

Unbekannte setzten am späten Mittwochabend erneut mehrere Müllcontainer im Dresdner Ring in Westhagen in Brand.

Gegen 23:05 Uhr verständigten mehrere Zeugen die Feuerwehr, dass einige Mülltonnen im Dresdner Ring in Flammen stehen würden. Die Berufsfeuerwehr sowie die Polizei begaben sich unverzüglich zum Brandort, wo die brennenden Mülltonnen allesamt gelöscht werden und ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindert werden konnte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner darum, insbesondere in den späten Abendstunden und in der Nacht, besonders aufmerksam zu sein und auffällige Personen sofort der Polizei zu melden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell