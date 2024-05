Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 17-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stellfelder Straße

21.04.24, 19 Uhr

Zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 17-Jährigen kam es am Abend des 21.04.24 in der Stellfelder Straße im Wolfsburger Stadtteil Sandkamp. Die 17-jährige Wolfsburgerin hielt sich in einem Waldstück hinter dem dortigen Hallenbad auf, als sich ihr plötzlich eine unbekannte männliche Person näherte und sie unvermindert unsittlich berührte und festhielt. Durch einen Tritt konnte sich die junge Frau von dem Unbekannten losreißen und flüchten. Der Unbekannte war etwa 20 -30 Jahre alt und ungefähr 1,90 m groß. Er hatte schwarze Haare und war mit einem weißen Pullover bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-4646 0 mit den Ermittlern des 1. Fachkommissariats der Polizei Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell