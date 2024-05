POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots) - Süpplingenburg, Schulkamp 21.05.24, 14:49 Uhr Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Dienstagnachmittag gegen 14:49 Uhr in der Straße Schulkamp in Süpplingenburg ein Holzschuppen in Vollbrand. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Rauchgeruch und nahm daraufhin einen lauten Knall war. Unmittelbar danach entdeckte er Rauschwaden, die vom Holzunterstand seines Nachbarn aufstiegen. Er zögerte nicht ...

mehr