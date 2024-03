Polizei Paderborn

POL-PB: VW Polo kippt bei Unfall auf Dach

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der B64 bei Paderborn-Neuenbeken hat sich am Donnerstagabend ein 56-Jähriger leichte Verletzungen zugezogen.

Der Mann war gegen 20.10 Uhr mit einem VW Polo in Richtung Paderborn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr er auf einen vorausfahrenden Traktor mit Anhänger auf. Durch den Aufprall kippte der Polo zur Seite und blieb auf dem Dach liegen. Der 56-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Die B64 war in Richtung Paderborn für die Unfall- und Bergungsmaßnahmen etwa 50 Minuten lang gesperrt.

