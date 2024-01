POL-Pforzheim: (CW) Calw - Sexuelle Belästigung in Regionalbahn: Täter gesucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Niefern-Öschelbronn (ots) - In der Silvesternacht sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Niefern eingedrungen und haben Wertsachen im niedrigen fünfstelligen Bereich an sich genommen. Nach bisherigem Kenntnisstand brachen die Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 31.12.2023, 19:00 Uhr und Montag, 01.01.2024, 02:40 Uhr, zunächst gewaltsam eine Tür auf, um so ins ...

mehr