Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Wohnhaus

Niefern-Öschelbronn (ots)

In der Silvesternacht sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Niefern eingedrungen und haben Wertsachen im niedrigen fünfstelligen Bereich an sich genommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand brachen die Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 31.12.2023, 19:00 Uhr und Montag, 01.01.2024, 02:40 Uhr, zunächst gewaltsam eine Tür auf, um so ins Innere des in der Goethestraße gelegenen Hauses zu gelangen. Die Täter durchsuchten das gesamte Haus und hatten es hierbei offenbar auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Im Anschluss an die Tat konnten sie unerkannt entkommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

