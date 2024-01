POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Mühlacker (ots) - Unbekannte haben am Neujahrstag am sogenannten "Enforcement-Trailer" die Leuchteinrichtung zerstört und das amtliche Kennzeichen gestohlen. Der mobile Blitzer der Polizei war am Montagabend auf einem Parkplatz auf der Ötisheimer Straße / B 10 abgestellt worden. Kurz vor 21:30 Uhr löste das ...

mehr