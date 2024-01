Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Blitzer mutwillig beschädigt und Kennzeichen entwendet

Mühlacker (ots)

Unbekannte haben am Neujahrstag am sogenannten "Enforcement-Trailer" die Leuchteinrichtung zerstört und das amtliche Kennzeichen gestohlen.

Der mobile Blitzer der Polizei war am Montagabend auf einem Parkplatz auf der Ötisheimer Straße / B 10 abgestellt worden. Kurz vor 21:30 Uhr löste das Gerät Alarm aus, so dass das Polizeirevier Mühlacker unverzüglich anfuhr. Am Enforcement-Trailer hatten unbekannte Täter unter anderem die Rücklichter eingetreten. Die Höhe des Gesamtsachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen unter anderem wegen "Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel" aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

