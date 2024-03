Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrerflucht nach Unfall auf B1-Abfahrt - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht sucht die Polizei Paderborn Zeugen.

Ein 57-jähriger Mann wollte am Donnerstagmittag, 7. März, gegen 13.30 Uhr mit einem VW Tiguan von der Abfahrt der B1 nach rechts auf den Diebesweg in Richtung Paderborn abbiegen. Ein zunächst hinter ihm positionierter dunkler BMW scherte daraufhin nach links aus, um auf den Diebesweg in Richtung Sennelager zu fahren. Dabei touchierte er mit seinem Auto den VW Tiguan auf der linken Seite. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Fahrer seinen Weg auf dem Diebesweg fort. Bei ihm soll es sich um einen Mann bis etwa 35 Jahren mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Der BMW wird im vorderen rechten Bereich deutlich im Bereich des Scheinwerfers beschädigt sein. Beim Kennzeichen soll es sich um ein Paderborner Nummernschild, wahrscheinlich mit der Zahl 7777 am Ende gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Dies gilt besonders für einen unbekannten Mann, der den 57-Jährigen Fahrer des VW Tiguan zunächst auf Englisch angesprochen, sich dann aber vom Unfallort entfernt haben soll.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell