Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Tresor aus Schule entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Hochstraße;

Tatzeit: 23.04.2024, zwischen 00.50 Uhr und 05.00 Uhr;

In eine Schule eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Ahaus-Alstätte. Im Inneren öffneten die Täter mehrere Zwischentüren gewaltsam. Sie durchwühlten Büroräume und entwendeten einen circa 250 bis 300 Kilogramm schweren Tresor. Bereits am Vortag hatten Einbrecher versucht, in das Gebäude an der Hochstraße zu gelangen. Dieser Versucht schlug jedoch fehl. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

