Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer leicht verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Alter Kreuzweg;

Unfallzeit: 23.04.2024, 13.45 Uhr;

Ein Radfahrer ist am Dienstag in Borken mit dem Wagen eines Unbekannten kollidiert. Der 19-Jährige war gegen 13.45 Uhr auf der Straße Alter Kreuzweg in Richtung Gildenstraße unterwegs. Seinen Angaben nach bog zeitgleich ein Auto aus der untergeordneten Straße An der Flüt ein und stieß gegen sein Hinterrad. Der Unbekannte sei weitergefahren, ohne sich um den gestürzten Borkener zu kümmern. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Fahrzeug des Flüchtigen soll es sich um einen grau lackierten Pkw gehandelt haben. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell