Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Material gestohlen

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Siemensstraße;

Tatzeit: zwischen 22.04.2024, 16.15 Uhr, und 23.04.2024, 06.30 Uhr;

In einen Materialcontainer eingebrochen sind Unbekannte in Heiden. Das Geschehen spielte sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf dem Gelände einer Baustelle an der Siemensstraße ab. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Kabel und Erdungsband. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell