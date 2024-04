Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Container eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Einsteinstraße;

Tatzeit: zwischen 22.04.2024, 18.15 Uhr, und 23.04.2024, 06.30 Uhr;

Werkzeug und eine Geldkassette haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag bei einem Einbruch in Borken erbeutet. Die Täter waren gewaltsam in einen Bürocontainer eingedrungen, der sich auf einem Betriebsgelände an der Einsteinstraße befindet. Um hineinzukommen, hatten die Einbrecher sich an einer Tür zu schaffen gemacht. Bei den gestohlenen Geräten handelt es sich um einen Akkuschrauber, einen Bohrschrauber der Marke Makita und einen Werkzeugkoffer. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell