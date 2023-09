Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Zwei Alarmierungen durch Rauchmelder

Bild-Infos

Download

Radolfzell (ots)

Zu zwei Einsätzen in Verbindung mit Rauchmeldern wurde die Feuerwehr Radolfzell am 28.09.23 alarmiert. In den frühen Nachtstunden löste zunächst die automatische Brandmeldeanlage in einem Hotel in der Karl-Wolf-Straße aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Gast in seinem Hotelzimmer Kerzen angezündet hatte und durch die Rauchentwicklung des Streichholz der Rauchmelder auslöste, was eine automatische Alarmierung der Feuerwehr zur Folge hatte.

Am Nachmittag um kurz nach 15 Uhr wurden die Abteilungen Liggeringen und Radolfzell in den Bodenwaldweg alarmiert. Hier hatten Nachbarn den Alarmton eines privaten Rauchmelders wahrgenommen. Da ein Brand nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Wohnung über ein gekipptes Fenster im Obergeschoss betreten. Der betroffene Rauchmelder wurde abgeschaltet. Ein Brand konnte glücklicherweise nicht festgestellt werden, sodass die Einsatzkräfte ohne weitere Maßnahmen wieder einrücken konnten.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell