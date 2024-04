POL-BOR: Borken-Gemen - Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 70

Bocholt-Barlo (ots) - Tatort: Bocholt-Barlo, Ringstraße; Tatzeit: zwischen 19.04.2024, 14.30 Uhr, und 22.04.2024, 14.15 Uhr; Gewaltsam in ein Wohnhaus in Bocholt-Barlo eingebrochen sind Unbekannte am Wochenende. Zu dem Geschehen an der Ringstraße kam es zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 14.15 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter Schmuck. Die Räume verließen die Einbrecher teilweise ...

