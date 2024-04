POL-BOR: Isselburg - Betrüger wollten für angebliche Computerhilfe kassieren

Borken (ots) - Tatort: Borken, Einsteinstraße; Tatzeit: zwischen 22.04.2024, 18.15 Uhr, und 23.04.2024, 06.30 Uhr; Werkzeug und eine Geldkassette haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag bei einem Einbruch in Borken erbeutet. Die Täter waren gewaltsam in einen Bürocontainer eingedrungen, der sich auf einem Betriebsgelände an der Einsteinstraße befindet. Um hineinzukommen, hatten die Einbrecher sich an einer Tür zu ...

