Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Seenachtfest 2024 - Polizei mit Veranstaltungsverlauf zufrieden (10./11.08.2024)

Konstanz (ots)

Eine aus polizeilicher Sicht ruhige Veranstaltung mit wenigen Einsätzen ist das Resümee des diesjährigen Seenachtfestes.

Der Polizeiführer und Revierleiter des Polizeireviers Konstanz, Dirk Hoffmann, zeigte sich mit dem Verlauf zufrieden: "Der polizeiliche Einsatz rund um das Seenachtfest konnte auch in diesem Jahr in bewährter Manier bewältigt werden. Gemessen an der Zahl der Besucher des Festgeländes sowie der Konstanzer Innenstadt hatten wir relativ wenige Vorfälle zu verzeichnen. Die verschiedenen Partnerorganisationen arbeiteten wie immer Hand in Hand."

Auch in diesem Jahr fand die Veranstaltung wieder regen Zulauf einiger zehntausend Gäste von nah und fern. Insbesondere das gemeinsam mit dem in Kreuzlingen stattfindenden "Fantastical" durchgeführte Feuerwerk auf dem Bodensee war, wie in den vergangenen Jahren auch, ein Publikumsmagnet. Aufgrund der bereits bewährten - in Absprache zwischen der Stadt und der Polizei umgesetzten Verkehrslenkungsmassnahmen - kam es weder bei der An- noch bei der Abreise zu größeren Verkehrsbehinderungen. Viele Anreisende nutzten zudem die guten Anbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel, um das Fest zu besuchen.

Um einen sicheren Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten unterstützten Kräfte des Präsidiums Einsatz die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Konstanz auf dem Festgelände. Auf dem Wasser sorgten, wie in jedem Jahr, die Kolleginnen und Kollegen der Wasserschutzpolizei für Sicherheit und Ordnung. Im Bereich um den Bahnhof waren zahlreiche Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei im Einsatz. Es kam bis auf einige wenige veranstaltungstypische Zwischenfälle zu keinen weiteren Anlässen, die polizeiliches Einschreiten nötig gemacht hätten.

Eine Besonderheit aufgrund der Nähe zur angrenzenden Schweiz war auch in diesem Jahr wieder der Einsatz "gemischter Streifenteams". Wie bereits in der Vergangenheit bewährt, waren Beamtinnen und Beamte aus dem Nachbarland auf der Konstanzer wie auch auf der Kreuzlinger Seite gemeinsam im Dienst.

Abschließend war das Seenachtsfest 2024 aus Sicht der Polizei ein friedliches und gelungenes Familienfest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell