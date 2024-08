Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Eine Gruppe Jugendlicher und Kinder begehen Vandalismus in einem stillgelegten Firmengebäude (09.08.2024)

Schramberg (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher und Kinder haben eine Sachbeschädigung in einem alten, nicht mehr genutzten, Firmengebäude in der Berneckstraße begangen. Die Gruppe verschaffte sich unerlaubt Zutritt in das Gebäude, warf Gegenstände aus diesem und versprühte den Inhalt eines Feuerlöschers im Inneren. Eine aufmerksame Zeugin meldete dies bei der Polizei. Die fünf Jungen im Alter von 13 und 15 Jahren konnten von den Beamten auf dem Sportplatz angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei zeigten sie sich einsichtig. Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell