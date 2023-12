FW-M: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten PKW (Freimann)

München (ots) - Montag, 11. Dezember 2023, 03.36 Uhr Ludwigsbrücke Am frühen Montagmorgen wurde der Notruf über einen Brand im Bereich der Ludwigsbrücke in München informiert. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Feuer an einer Behelfsfußgängerbrücke auf der nördlichen Seite der Ludwigsbrücke entdeckt und sofort den Notruf verständigt. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt, um das ...

mehr