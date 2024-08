Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/ Lkr. Rottweil) Autofahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich (09.08.2024)

Hardt (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5531 zwischen Hardt und Sulgen ist am Freitagabend ein Autofahrer leicht verletzt worden. Ein 31-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit einem Opel Zafira auf der K 5531 in Richtung Sulgen unterwegs. Hierbei kam er alleinbeteiligt von der Straße nach rechts ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall verletzte sich der Autofahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Der Schaden am Flurstück und am Baum kann noch nicht beziffert werden. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden.

