POL-PPRP: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn aufgrund fehlender Winterbereifung

Ludwigshafen (ots)

Am 04.12.2023 verlor ein 68-jähriger Autofahrer gegen 14:30 Uhr beim Einfahren auf die Luitpoldstraße bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit der querenden Straßenbahn. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. An dem Auto des 68-jährigen waren an der Vorderachse keine Winterreifen angebracht.

Die Polizei rät:

Fahren Sie im Winter mit Winterreifen. Bei Schneeglätte, reifüberzogenen oder vereisten Fahrbahnen kann die Fahrt mit Sommerreifen sehr schnell im Straßengraben enden.

