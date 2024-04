Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 49-Jähriger fuhr am Dienstagabend (02.04.2024) gegen 19:45 Uhr mit einem Porsche auf der Kreisstraße 1671 von Tamm kommend in Fahrtrichtung Markgröningen, von wo aus er nach links abbiegen wollte. Hierbei übersah er mutmaßlich einen 20-jährigen Fahrer eines Motorrads der Marke BMW, der den Porsche trotz geltendem Überholverbot links überholte, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Porsche-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro. Die Strecke musste kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell