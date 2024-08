Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Hindelwangen, Lkr. Konstanz) Unbekannter macht sich an Auto zu schaffen (11.08.2024)

Stockach, Hindelwangen (ots)

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht auf Sonntag an einem auf einem Anwesen im Kornblumenweg geparkten Auto zu schaffen gemacht. Gegen 3 Uhr bemerkte ein Anwohner einen unbekannten Mann mit Taschenlampe der sich an der Beifahrerseite des im Hof geparkten Autos zu schaffen machte. Als er daraufhin aus dem Fenster schrie, rannte der Unbekannte davon. Am Morgen stellte der Hausbesitzer fest, dass sein Wagen durchwühlt, jedoch nichts entwendet worden ist.

Personen, die in der Nacht auf Sonntag Verdächtiges im Kornblumenweg festgestellt haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

