Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, L225, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter fährt durch frisch gegossenen Beton - rund 10.000 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen (28.05.2024)

Immendingen, L225 (ots)

Rund 10.000 Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagabend auf einer Baustelle auf der Landesstraße 225 verursacht. Im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein silberner Van oder SUV mit Anhänger von der Güterbahnhofstraße kommend in den frisch gegossenen Beton im Baustellenbereich auf der Brücke fuhr. Dabei hinterließ er in dem noch weichen Fahrbahnbelag sechs tiefe Reifenspuren. Dadurch entstand nicht nur ein hoher finanzieller Schaden, sondern auch eine Verzögerung der Sanierungsarbeiten um mehrere Wochen.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Tel. 07462 9464-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell