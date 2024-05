Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Raub in der Dauchinger Straße - Zeugenaufruf (28.05.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich am Dienstagmittag in der Dauchinger Straße ereignet hat. Gegen 13.00 Uhr wollte sich ein 22-Jähriger mit einem etwa gleichaltrigen Mann treffen, nachdem er online ein Mobiltelefon gekauft hatte. Am vereinbarten Treffpunkt kam ein weiterer Mann hinzu und bedrohte den jungen Mann mit einem Messer. Die Räuber forderten den jungen Mann auf, ihnen das Bargeld und sein Mobiltelefon herauszugeben. Nach der Übergabe trennten sich die beiden Männer und flüchteten in unbekannte Richtungen. Die Ermittlungen dauern an.

Die beiden Täter sollen im Alter zwischen 25 und 28 Jahre und ungefähr 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Einer der Täter ist von muskulöser Statur, an den Händen tätowiert und braunhaarig. Die Haare trägt er an den Seiten kurz und oben lang. Zur Tatzeit war er mit einem hellblauen Veloursjogginganzug und einer Sonnenbrille bekleidet. Der zweite Täter hat eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einer dunklen Cap, und dunkler Kleidung. Wahrscheinlich trägt er einen Oberlippen, oder einen sogenannten "Ziegenbart".

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen unter der Tel. 07720 601-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell