Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Kusel (ots)

Am Dienstagnachmittag den 12.12.2023 um 16:00 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin ihren PKW in der Bahnhofstraße in Richtung des Bahnhofs in Kusel. Hierbei stellte sie ihren PKW am linken Fahrbahnrand in Längsaufstellung ab. Als die Fahrzeugführerin um 16:40 Uhr zurück an ihr Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt wurde. Offensichtlich fuhr eine unbekannte Person im oben genannten Zeitraum am ordnungsgemäß geparkten PKW vorbei und touchierte den Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs, wodurch dieser beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Kusel sucht derzeit nach Verkehrsunfallzeugen zur Rekonstruierung des Unfallgeschehens. Sachdienliche Hinweise, nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

