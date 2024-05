Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Salinenstraße - Radfahrer verletzt (28.05.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer am Dienstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr bei einem Unfall auf dem Radweg bei der Salinenstraße. Eine 25-Jährige fuhr mit einem Hyundai i30 auf der Salinenstraße und bog nach links in die Straße "Am Bauchenberg" ein. Dabei übersah sie einen 68-Jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg der Salinenstraße in stadteinwärtige Richtung unterwegs war. Der Mann erkannte die drohende Situation, bremste stark und kam zu Fall. Er erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen, konnte aber einen Zusammenstoß verhindern. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung ins Krankenhaus. Sachschaden entstand keiner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell