POL-GF: Unfall unter Medikamenteneinfluss

Gifhorn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Braunschweiger Straße in Gifhorn wurde am gestrigen Vormittag die Polizei gerufen. Beim Einfahren übersah eine 85-Jährige einen Mercedes-Benz, der sich bereits im Kreisverkehr befand und an ihrer Einfahrt vorbeifuhr. Sie fuhr mit ihrem Volkswagen ebenfalls in den Kreisverkehr und stieß mit der linken Front gegen die rechte Seite des Mercedes. Durch den Unfall wurden weder der 24-jährige Fahrer des Mercedes, noch die 85-Jährige verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden jedoch beschädigt, der Gesamtschaden wurde bei der polizeilichen Unfallaufnahme auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Volkswagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Fahrtüchtigkeitsprüfung stellten die Beamten körperliche Mängel bei der 85-Jährigen fest, zudem erklärte sie die Einnahme von Medikamenten, die die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr beeinträchtigen können. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

