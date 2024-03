POL-ANK: Unangemeldete Versammlung führt zu Verkehrsbehinderungen in Wolgast

Zinnowitz / Insel Usedom (ots) - Um es den Langfingern so schwer wie möglich zu machen, bietet die Polizeiinspektion Anklam auch in diesem Jahr wieder Fahrradcodierungen an. Am kommenden Samstag findet im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald der erste Termin in diesem Jahr statt: - Samstag, 16.03.2024, 10:00 bis 16:00 Uhr, Sportschule Zinnowitz (im Rahmen der Fahrradmesse), Dr.-Wachsmann-Straße 30, 17454 ...

mehr