Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Räuberischer Diebstahl in Lubmin - Fluchtfahrzeug dank mutigem Zeugen in Eldena (Greifswald) gestoppt

Lubmin (ots)

Am 16.03.2024 gegen 21:40 Uhr verlegte eine Funkstreifenwagenbesatzung nach Lubmin zu einem räuberischen Diebstahl. Am Tatort konnte der Zeuge und Geschädigte angetroffen werden. Der 47-jährige Deutsche hatte versucht den Beschuldigten mit dem Diebstahl zu konfrontieren und wurde dabei verletzt. Der ebenfalls verletzte Tatverdächtige flüchtete nach der körperlichen Auseinandersetzung, konnte aber wenig später dank Angaben des Zeugen durch Beamte in Eldena (Greifswald) gestoppt und überführt werden.

Der Zeuge schilderte den Beamten vor Ort, dass er zuvor mit seiner Beifahrerin die Villenstraße in Lubmin befuhr. Dabei bemerkte er einen parkenden PKW Chevrolet rückwärts in der Einfahrt zwischen zwei Baustellen in der Nähe einer Bankfiliale. Der Zeuge lief fußläufig in Richtung des Tatorts und stellte fest, dass ein Mann etwas von der Baustelle in seinen PKW lud. Der Zeuge sprach den Beschuldigten an, welcher angab gelegentlich auf der Baustelle zu arbeiten. Dem Zeugen kam dies verdächtig vor, weshalb er von einer Diebstahlhandlung ausging und den Nahbereich nach dem Tatverdächtigen absuchte, der sich bereits mit seinem PKW wieder entfernt hatte. In einer Parkbucht in der Villenstraße stellten der Zeuge und seine Begleiterin den Beschuldigten und seinen PKW erneut fest. Dieser verlud dort einen roten Kanister und einen blauen Plastiksack. Der Geschädigte sprach den Beschuldigten an. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten und dem Zeugen, in Folge derer beide Parteien verletzt wurden. Der Beschuldigte entfernte sich anschließend mit seinem PKW in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Er konnte das Fluchtfahrzeug sowie das Kennzeichen beschreiben. Durch die Angaben des Zeugen konnte der PKW Chevrolet in zeitlicher Nähe auf der Wolgaster Landstraße, Höhe der Einfahrt Eldena in Greifswald durch Beamte gestoppt und kontrolliert werden.

Der 44-jährige deutsche Fahrer des PKW Chevrolet räumte nach unmittelbarer, ordnungsgemäßer Belehrung die Tat ein. Aufgrund des Verdachts einer Straftat durchsuchten die Beamten den Fahrer, sowie den PKW. Im Fahrzeug wurde diverses Diebesgut gefunden, u.a. Motoröl, ein 20 Liter Dieselkanister, Kabel und eine Pumpe mit Schlauch. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Der Beschuldigte wurde der Polizeidienststelle in Greifswald zugeführt. Hier wurde ein freiwilliger DNA-Abstrich gemacht sowie die Verletzungen des Beschuldigten dokumentiert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

