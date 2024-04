Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeipräsenz in Meine

Meine (ots)

Am kommenden Samstag wird die Polizei Meine auf dem Parkplatz des Edeka-Markts in Meine Präsenz zeigen; nicht wegen Diebstählen oder Unfällen dort, sondern um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Verantwortlich sind die beiden Kontaktbereichsbeamten des Polizeikommissariats Meine, PHK Pein und KOKin Haupt. Unterstützt werden sie von weiteren Beamten und einem Infomobil.

Neben Themen wie dem Einbruchsschutz, verschiedenen Betrugsarten oder auch der Verkehrsprävention stehen die Beamten auch für alle Fragen zum Beruf des Polizeibeamten und dem Studium dazu zur Verfügung. Darüber hinaus haben sie ein offenes Ohr für verschiedene Belange. Für die Kleinsten bietet sich ein Polizeimotorrad als Fotomotiv an.

Ein Besuch lohnt sich also definitiv, der Infotag findet am 06.04.2024, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt. Der Edeka Markt liegt an der Bahnhofstraße 13 in Meine.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell