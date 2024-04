Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Überholmanöver und Unfall

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht zu zwei verschiedenen Strafverfahren Zeugen. Am Mittwochabend der vergangenen Woche fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Hyundai Tucson auf der Bundesstraße 4 in Richtung Süden. Seine Frau und der gemeinsame Sohn saßen ebenfalls in dem Fahrzeug. Zwischen der Krümme und der Abfahrt nach Wilsche bzw. dem Industriegebiet Gamsen überholte ein entgegenkommendes Fahrzeug einen LKW; um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der 65-Jährige mit seinem Hyundai eine Gefahrenbremsung durchführen und auf den Seitenstreifen ausweichen. Auch das hinter dem Hyundai fahrende Fahrzeug musste stark abbremsen, zu dem Vorfall kam es gegen 19:30 Uhr. Zu dem Strafverfahren sucht die Polizei Gifhorn Zeugen, besonders den Fahrer des LKW und des Fahrzeugs, das hinter dem Hyundai fuhr. Ebenfalls Zeugen werden zu einem Unfall gesucht, der sich am 28.03.2024 in Gifhorn ereignete. Gegen 10:00 Uhr rangierte eine 76-Jährige mit ihrem Volkswagen Golf auf der untersten Parkebene des Schütte-Parkhauses, dort in einer Parkbox. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, das hinter dem Golf entlangfuhr. Es soll sich um einen Pkw in dunkler Lackierung gehandelt haben, dieses dürfte an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Das Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt aus dem Parkhaus.

Zeugen zu beiden Sachverhalten melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell