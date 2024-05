Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter randaliert in wartendem Zug und öffnet Notentriegelung - Polizei sucht Zeugen (28.05.2024)

Stockach, Radolfzell (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in einem Zug zwischen Stockach und Radolfzell randaliert und die Notentriegelung geöffnet. Der Unbekannte befand sich gegen 16 Uhr im IRE 3061 in Richtung Radolfzell. Aufgrund einer Störung hielt der Zug zwischen Stockach und Radolfzell an und wartete etwa eine halbe Stunde. Währenddessen randalierte der Unbekannte zunächst in einem hinteren Abteil und öffnete anschließend die Notentriegelung um den stehenden Zug zu verlassen, wobei er noch einen Stein gegen ein Glaselement warf und es dadurch beschädigte.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell